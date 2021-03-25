〈徐旭東開講〉遠傳已布局5G智慧城市應用 未來將輸出東南亞

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東今 (25) 日表示，5G 是下一個工業時代的轉型，為功能、速度、資料傳輸帶來變化，其中，遠傳已布局多項 5G 智慧城市應用，近期也與東南亞國家接觸，未來 5G 相關應用將輸出海外。

對於 5G 發展前景，徐旭東指出，5G 為下一個工業時代的轉型，除了帶來速度上的方便外，過去無法處理的資料、應用都將透過 5G 來解決，不過目前仍還是需要找出適合 5G 的關鍵應用。

徐旭東舉例，5G 手機在功能、速度與資料調動上都有很大的改變，尤其用過 5G 網路後，才曉得資料傳輸可以更快，因此 5G 發展對於產業都很正向，看不到負面的狀況。

徐旭東表示，全球走向 AI、智慧化並已成為趨勢，事實上遠傳最早在台南發展智慧城市，如今已擴大至桃園、台中、高雄等，應用涵蓋智慧路燈、停車收費系統、交通裝置等，另外，除 ETC 已輸出海外市場，近期與泰國、馬來西亞、越南、印度等地區有接觸，各國家有意針對 5G 創新產品、技術上進行交流。

總經理井琪提到，遠傳積極布局許多 AIoT 應用，包括智慧城市、科技執法、智慧路燈等，未來也將配合政府南向政策，前進東協市場，且相關產品也較容易複製、輸出海外。

井琪透露，近期遠傳也跟上電動車趨勢，透過旗下 AIoT 平台布局充電樁，未來各車廠品牌的電動車皆可使用，合作夥伴不局限於鴻海，合作對象越多越好，對產業發展也是好事。