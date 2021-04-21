台股跌逾百點 外資狂砍逾200億元 三大法人聯手賣超257.92億元

台股今 (21) 日震盪走低，隨著賣壓湧現，台積電失守 600 元關卡，電子權值股倒地，雖然航運、水泥等傳產股奮力撐盤，貨櫃三雄全面亮燈漲停，終場仍不敵賣壓，指數下跌 121 點，收在 17202 點，外資今日狂砍 202 億元，三大法人聯手賣超 257.92 億元。

台股成交值仍有近 4400 億元，4 月以來累計 8 個交易日超過 4000 億元，資金動能強勁。觀察籌碼面，外資賣超 202.4 億元，為連 2 賣；投信也賣超 1.51 億元；自營商同步轉為賣超 53.79 億元。三大法人合計賣超 257.92 億元。

蘋果推出搭載自家晶片 M1 的平板及電腦，法人估代工晶片的台積電可望受惠，不過，隨著賣壓出籠，台積電股價跌逾 1%，收全場最低 592 元，失守月線關卡；聯電、聯發科、鴻海、台達電及大立光等電子權值股全面倒地，分別下跌 1-2%。反觀友達、群創，在買盤追捧下，放量大漲超過 8%，股價攀上 10 年新高。

高價股成為空方狙擊的標的，矽力 - KY 重挫近 6%，信驊、亞德客 - KY、祥碩、譜瑞 - KY 均下挫 2-4%，富邦媒摔出千金股行列收 998 元。此外，AES-KY、和泰車、精測等賣壓也都相當沉重。

然而，資金持續轉進傳產族群，運輸、玻璃上市類股指數均強漲逾 8%，水泥類股上漲逾 5%，造紙及橡膠也有 2% 以上的漲幅。台玻受惠平板玻璃及玻纖價格上漲，去年轉虧為盈，今年營運成長看俏，今日股價衝上漲停 28.35 元，創 7 年新高，冠軍、中釉則漲逾 4%。

航運股多頭不墜，外資看好長榮獲利將更上層樓，每股純益可望飛越 10 元，目標價喊至 101 元，帶動今日股價直奔漲停，收 75.9 元，陽明、萬海同登漲停，再現三雄齊亮燈的榮景。此外，散裝股依舊吸金，包括新興、裕民、台航、慧洋 - KY 等多檔也全面噴出漲停。