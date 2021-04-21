外資續砍晶圓雙雄 攜內資敲進面板雙虎

台股今 (21) 日空頭烏雲壟罩，終場下跌 121 點，收在 17202 點，三大法人聯手提款 257.92 億元，外資續砍晶圓雙雄，賣超張數高達 5 萬張，不過聯手內資加碼面板雙虎，合計買超群創 10.7 萬張、友達 6.3 萬張。

三大法人今日同步站在賣方，外資大賣 202.4 億元、投信賣超 1.51 億元、自營商同步轉為賣超 53.79 億元，三大法人合計賣超 257.92 億元。期貨方面，外資加碼空單 789 口，空單未平倉口數 26668 口。

外資今日買超鎖定面板雙虎，群創逾 10 萬張居冠，友達 4.8 萬張，持續加碼傳產群，包括正新 9928 張、南亞、台塑、力鵬等逾 5000 張以上，其他電子股合晶、英業達、威剛、南茂等也獲青睞，元大台灣 50 反 1 則有 1.3 萬張、中信金也有近 9000 張。

外資持續調節晶圓雙雄，聯電位居賣超第一，達 3.5 萬張，台積電也有逾 1.5 萬張，並反手調節被動元件廠華邦電 2.1 萬張，其他新光金、益航、中環、元大金、誠美材、長榮航、仁寶等都賣超逾萬張。

投信跟進外資加碼面板三雄，其中大買友達 1.2 萬張、彩晶逾萬張、群創 4853 張，傳產股中鋼、水泥也有 2000 張以上，其餘買超標的包括裕民、華航、文曄、中美晶、長榮等。

投信賣超元晶 1.1 萬張居冠，其次則為華邦電、敦泰、技嘉、金居、佳凌、鴻海、光寶科、日月光投控、緯創等都有上千張。

自營商買超標的包括台泥、彩晶、聚和、友達、群創、榮成、台玻、華航、台船；賣超標的包括聯電、華邦電、精英、台積電、台塑、宏碁、鴻海、國喬、長榮、廣宇。