鴻海威州廠新協議曝光 雇員從1.3萬銳減為1454人、減稅優惠大縮水

鴻海和美國威斯康辛州達成的新投資協議內容曝光，根據民主黨籍的威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 周二 (20 日) 的聲明，鴻海建廠規模將大縮水，聘雇人數從原本預定的 1.3 萬人銳減為 1454 人，州政府提供的減稅優惠也從 28.5 億美元下降到 8000 萬美元。

根據艾佛斯聲明，鴻海將在 2026 年之前投資 6.76 億美元，以平均 53875 美元的工資聘僱 1454 人，並取得 8000 萬美元稅務優惠。

而據 2017 年協議，鴻海若投資 100 億美元並創造 1.3 萬個就業機會，可取得 28.5 億美元州政府提供的稅務優惠。

新合約為時六年，而非原先的 15 年，並允許州政府若遇到違約的情況，可以完全收回每年付出的獎勵。

新協議也未限定鴻海必須生產特定產品，才可以取得稅務優惠。

鴻海在 2017 年 7 月前總統川普執政時期，與共和黨籍時任威州州長的沃克 (Scott Walker) 簽訂投資協議，鴻海當時承諾興建規模 100 億美元的面板廠，雇用多達 1.3 萬人，可獲得總價值約 40 億美元的州和地方稅務獎勵。

鴻海透過聲明表示，同意新協議是希望降低威州納稅人的負擔，以換取商業彈性，追求符合市場需求的商機。鴻海也在聲明中說，2017 年協議時所做的預估，現在因為不在意料之中的市場波動而跟著改變。

目前威州廠還在興建中，鴻海原本規劃生產先進大尺寸電視面板，合約簽訂後更改計畫，將工廠面積縮減為 1012 公頃，並從 10.5 代廠改為 6 代廠，之後川普在前往威州的途中停止討論此投資案，而艾佛斯在競選期間大力抨擊此案。

鴻海周二表示，將把威州廠打造成美國最大的數據基礎建設硬體製造地之一，但並未進一步談論生產細節。

根據艾佛斯，鴻海和威州就業主管機關威斯康辛州經濟發展公司 (WEDC) 達成的新協議，將替納稅人省下 27.7 億美元、保障州和地方政府已經投入的大規模基建投資，也確保延續已經承諾和創造的就業機會。

鴻海表示，2017 年至今在威州投資設立不同廠房，迄今共投資 9000 萬美元。