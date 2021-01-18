鴻海增資威州子公司逾6億元 至今已投資58.5億元

鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日公告，增資位在威州的轉投資子公司 FEWI Development Corporation 2200 萬美元、近新台幣 6.2 億元，持續推進威州佈局，鴻海表示，此次增資為長期投資需要；而鴻海至今已經投資 FEWI Development Corporation 2.09 億美元，約新台幣 58.5 億元。

鴻海此次增資，是透過子公司 Foxconn (Far East) Limited，再依序經由 Foxteq Holdings Inc.、Foxteq Integration Inc.、PCE Paragon Solutions kft.、FE HOLDINGS USA,INC. 等公司，最後由 SIO INTERNATIONAL WISCONSIN, INC. 增資 FEWI Development Corporation。

因應市況變化，鴻海先前傳出與威州政府也與洽談新合約，以較低的租稅優惠換取在當地投資更彈性，基於市場需求以及趨勢，決定未來生產產品。

鴻海董事長劉揚偉也強調，在威州投資上會兼顧業務、股東，以及政府等三方利益，並會在當地嘗試建置不同產品線，如伺服器、人工智慧、電信網通、軟體等都是可能的生產項目。