第一金證前董座葉光章遭逼退？ 財政部再發聲明

公股行庫高層人事更迭至今仍餘波盪漾，財政部晚間二度針對公股行庫董總去職發布聲明澄清，強調第一金證前董事長葉光章在獲知被檢舉後，即主動請辭，至於新接任人選，則是由財政部推薦，再報請行政院核定。

監察委員葉宜津胞弟、第一金證前董事長葉光章日前閃電請辭，引發金融圈熱議，有媒體爆料，葉光章無預警去職是遭政院高層逼退，新接任的董事長陳致全，以及兆豐證董事長陳佩君能穩坐大位，是派系角力下的結果。

對於公股人事異動，財政部今 (20) 日晚間二度發稿澄清指出，葉光章請辭主要是財政部接獲相關檢舉函，內容涉及公司治理與營運等不當問題，經財長蘇建榮告知檢舉函後，葉旋即提出辭呈獲准。

財政部還強調，葉光章請辭後，財政部仍會就檢舉函指涉的檢舉事項，進行適切相關處置。

另外，財政部也重申，有關第一金證陳董事長致全接任，是由財政部長蘇建榮所推薦，經報請行政院核定後派任；兆豐證董事長陳佩君更早在 107 年 10 月 29 日由前行政院賴院長核定擔任董事長一職，以此駁斥報導內容與事實不符。

過去公股高層人事異動，不論是批准辭呈的財政部或請辭的當事人，通常都低調以對，對於離職理由也會以「生涯規劃」輕描淡寫帶過，然此次公股高層人事調整，卻接連爆出部分當事人「被請辭」的說法，且劍指行政院高層，讓財政部罕見的發布聲明稿，自揭請辭內幕，頗令外界詫異。