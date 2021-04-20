就在明天！蘋果春季發布大會可能聚焦iPad 成為及時雨

蘋果 (AAPL-US) 將於美東時間週二下午 1 點以視訊方式舉辦春季大會，由於蘋果通常在 9 月或 10 月才會推出新 iPhone，因此分析師認為明日這場大會的焦點將集中在 iPad 上。

Wedbush 分析師 Dan Ives 週日報告指出，蘋果預計在 11 吋和 12.9 吋的 iPad Pro 機型上做一些修正，這兩款 iPad 都配備蘋果新 A14X 晶片，而更高階的後者還配備小型 LED 顯示器。彭博上個月已經引用知情人士說法，報導了此消息。

Ives 寫道，小型 LED 顯示器「將成為色彩表現、調光功能和高度對比功能的關鍵主宰。」

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 指出，這回活動如果真的聚焦 iPad，那真的是及時雨，因為 iPad 在 2021 下半財年面臨艱難的比較：去年下半年疫情期間居家工作和學習的浪潮，使 iPad 出現 2 位數的成長，新款 iPad 推出後也能增加營收。

Ives 估計，過去一年約莫 40% 的 iPad 用戶已經升級其 iPad 設備。他認為新款 iPad 應該可以推動被壓抑的需求，讓更多用戶升級。

除了 iPad 的傳聞，兩位分析師均指出，蘋果可能會推出一款名為 AirTags 的藍牙產品，可與一些物品連結上，以利使用蘋果的 Find My app 來整合和追蹤這些物品。

「雖然不是正式發布，但我們相信蘋果可能會給一些有關新款 AirPods 3 的暗示，而 AirPods 3 可望在初夏左右單獨發布。」

Mohan 推測，AirPods 3 的設計可能會更接近 AirPods Pro，只是沒有高階版的降噪功能。他指出疫情期間 AirPod 的銷售相當強勁。

根據 Mohan 的說法，Apple 週二還可能發布的消息包括 iOS 14 軟體升級版、新版 Apple TV 設備、AR 功能或者與 Mac 相關的升級。