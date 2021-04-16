花旗在台擁逾4000名員工 北市：尚未收到大量解僱通報

花旗集團拋出震撼彈，將退出台灣在內的 13 個國家或地區消金市場，台北市勞動局今 (16) 日表示，花旗今年 1 月勞保人數為 4081 人，截至今年 4 月 15 日止，尚未收到通報大量解僱計畫或減班休息的紀錄，今天將函請花旗銀行說明員工安置計畫。

花旗銀行於 1964 年在台灣成立辦事處，隔年即設立台北分行，業務範圍涵蓋企業金融、投資銀行、消費金融等領域。為了持續深耕台灣，花旗在 2007 年購併華僑銀行，並正式成立花旗 (台灣) 商業銀行。花旗即將退出台灣消金市場，震撼金融圈。

花旗聲明表示，退出台灣消金市場目前還未有時間表，重申對消費金融營運沒有任何變動，員工也不會有立即的影響。花旗亞太區執行長將在下午 4 點舉行亞太區員工大會，說明台灣及亞太地區據點的疑問。

北市勞動局也表示，目前尚未收到大量解僱計畫的通報，也沒有減班休息的紀錄，至於資遣通報方面，花旗銀行去年資遣 6 人、今年 2 月資遣 1 人，都是以勞基法 11-5 條不能勝任為由。

北市勞動局強調，今天將會函請花旗銀行說明是否有員工安置、大量解僱的計畫，同時提醒公司與員工進行協商，避免產生勞資爭議。根據規定，企業如在 60 日內解僱超過 960 人，或是單日解僱超過 80 人，就符合大量解僱人數通報。

據金管會統計，花旗目前在台共有 45 家分行，截至 3 月底，流通卡數為 285 萬 8011 張，有效卡數為 218 萬 4525 張。截至 2020 年底，銀行稅前盈餘 3.38 億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行。