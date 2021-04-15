花旗擬出售台灣在內13市場消金業務 台灣花旗：繼續深耕台灣

花旗集團今 (15) 日宣布擬退出包含台灣在內等 13 個消金市場，集中火力在香港、新加坡、阿聯與倫敦等地，對此，花旗 (台灣) 晚間發布聲明強調，將重新定位發展策略，整合資源發展企金、貿易、金融市場等業務。

新上任的花旗集團執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 表示，計畫退出包含台灣在內的消金市場，集中火力發展香港、新加坡、阿聯、倫敦等地，對於總部有意出售台灣消金市場，花旗 (台灣) 晚間發布聲明強調，將持續深耕台灣市場。

花旗 (台灣) 表示，集團擬出售包括台灣在內的消金市場，目前還沒有確定的時間表，換言之，這段期間內對於消費金融營運業務不會有任何變動，也不會對員工與客戶權益有所有影響。

花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻表示：花旗在台灣深耕將近 60 年，在台灣營運進行轉型掌握未來成長機會的同時，也將持續運用銀行的全球網絡和創新能力，提供全方位的企業金融產品及服務，以協助客戶永續成長與進步。

花旗 (台灣) 銀行於 1964 年在台灣成立辦事處，1965 年在台北成立第一家分行。是台灣最大的外商銀行，截至 2020 年底，銀行稅前盈餘 3.38 億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行。

在資產品質部分，去年年資產報酬率 (ROA) 和股東權益報酬率 (ROE) 分別為 1.14% 及 9.18%，遠高於市場平均值 0.59% 及 7.72%。