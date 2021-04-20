〈外銷訂單〉3月連十三紅、年增33.3% 單月、Q1均創同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 3 月外銷訂單，隨全球景氣復甦，加上國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，基本金屬、機械、塑橡膠製品等傳產接單同創歷年單月新高，累計 3 月外銷訂單達 536.6 億美元，月增 26%、年增 33.3%，連 13 紅，首季外銷訂單金額則達 1489.7 億美元，季減 12.3%、年增 42.9%，單月、單季同創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，受惠遠距商機延續，加上 5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，支撐資訊通信、電子產品接單續強，分別達 140.2 億美元、158.4 億美元，年增 21.6%、27.2%，均創歷年同月新高。

光學器材同樣在宅經濟應用需求延續下，帶動面板接單續揚，單月接單金額達 26.4 億美元、年增 45.2%，為連續 10 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處指出，市場需求回升，加上原材物料價格上漲，激勵各項產品價量齊揚，加上基期較低，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品均有雙位數成長，分別達 54.4%、36.7%、61.8%、51%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球景氣可望持續復甦，看好宅經濟、遠距商機延續，加上台灣半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，國際原物料價格上揚，也可望推升傳統貨品接單動能。