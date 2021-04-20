〈外銷訂單〉單月站穩500億美元可望成常態 4月將續創同期新高

3 月外銷訂單連 13 紅，且單月、單季均創歷年同期新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，雖然 4 月季底效應基期墊高，但在需求強勁、去年基期仍低下，4 月金額可望站穩 500 億美元，續創歷年同期新高，4 月外銷訂單將達 500-515 億元，月減 4%-6.8%、年增 29.8%-33.7%。

黃于玲認為，在高科技、傳統貨品雙動能帶動下，今年外銷訂單單月逾 500 億美元可望成為常態，主因是高科技產品應用持續拓展，疫後生活型態，也助推企業、生活應用數位化持續加速，加上台灣半導體產業高階製程深具優勢，有助高科技產品需求維持成長。

傳統貨品方面，黃于玲指出，疫情讓去年傳統終端市場低迷，但隨著今年疫苗施打後，下半年消費力道可望明顯增溫，支撐傳統貨品動能，從 2、3 月傳統貨品接單狀況來看，包含基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品均價量齊揚，國際原油價格也持續回升。

另一方面，統計處也統計 3 月主要接單地區金額，其中，美國、中國及香港、歐洲均創歷年同月新高，達約 156.5 億美元、142.8 億美元、100.1 億美元，年增 33.2%、34.1%、30.4%，東協接單則創歷史新高，達 53.6 億美元、年增 44.6%。

3 月外銷訂單海外生產比則達 49.3%，年減 1.7 個百分點，主因是傳統貨品接單成長幅度高於科技類貨品所致，但統計第 1 季海外生產比達 50.5%，年增 3.3 個百分點。