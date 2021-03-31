〈台帛旅遊泡泡啟動〉首發團後銷售不到5成 雄獅分析四理由

帛琉旅遊泡泡首發團將於明 (31) 日出發，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (31) 日不諱言，除了首發團一共 43 位旅客已額滿，後續梯次銷售未滿 50%，分析主要是因價格過高、管制過嚴、太過倉促，以及帛琉實屬自由行市場，期試行一段時間後，可回歸到市場機制。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍直言，首航有話題性，加上適逢清明連假因此迅速額滿，但首發團後的梯次銷售僅不到 50%，分析原因在於，消費者對高價格、嚴格管制 (前期驗證資料、檢疫、自主隔離) 等因素還是相當猶豫，目前帛琉機票、酒店和當地食宿遊購行成本均翻倍。

另一方面，游國珍指出，除了價格是消費者考慮要素外，3 月下旬才宣布開啟台帛旅遊泡泡，且在最後一刻航空公司臨時通知變更出發日期和天數，造成訂單的流失。

不僅如此，相關管制措施過於繁瑣，包括提前 5 個工作天驗證旅客資料、來回共需要篩檢 2 次，以及 5 天加強自主管理，9 天禁止聚餐聚會活動，導致許多消費者持觀望態度，有意於放寬條件再出發。

而過往帛琉屬於海島型自由行景點，現行採全面團進團出，也影響旅客意願。

游國珍認為，首發團後將會回到市場機制來決定價格，並等待管制鬆綁，目前各家業者正努力銷售，但之後的行銷推廣策略將依市場需求，再進一步評估。