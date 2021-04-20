操盤手看台股：增量資金加持 電子、傳產齊看漲價效應

上週提到台積電對於財測不如預期，此舉會引動部份資金轉移，釋放動能至更多對於第 2 季展望樂觀的股票；目前市場選股不僅看第 1 季財報優劣，也看第 2 季展望，特別是漲價概念，當中不侷限於電子股，許多傳產股 (特別是原物料) 也獲得資金認同。現階段預估該現象至 5 月中旬前仍會持續，而隨著時間越是越接近 5 月中旬，當中伴隨著一次 4 月營收公布，第 2 季營運的重要性會越來越高。

面對如此強勁漲勢，投資人難免擔心原物料股市況是否過熱，只是這跟一個多月前擔心 IC 設計市況是否過熱的情況非常相似。光看到潛在風險，卻未看到潛在報酬的結果，錯過了前一波 IC 設計股的飆漲，也錯過了這一波原物料股的走揚，著實令人惋惜。提醒大家，目前由於大盤成交量已來 4000 多億，儘管有當沖，但跟之前 2000 多億相比，市況大不相同，這等於市場多了近 2000 億的增量資金加持，這些資金需要更多標的來容納，自然電子與傳產都有機會。

漲價概念中，繼進入旺季的 MCU(微控制器) 走強後，MOSFET(金氧半場效電晶體) 在市場需求暢旺，且庫存低於過去均值下，相關業者已於第 2 季陸續調漲報價；目前由於產能仍然吃緊，業界傳出已有下游廠商願意提前支付訂金來確保產能，顯示後續 MOSFET 報價有機會再度調漲，如富鼎、大中、尼克森等，股價表現強勢。另外，銅價上漲，PCB 上游的銅箔看漲，如金居、榮科也可追蹤。只是現階段電子走強的隔日震盪易加劇，要提防短線獲利賣壓。

看好的鋼鐵與塑化股持續輪漲，受惠全球經貿活動回溫，不僅用鋼需求看增，推升國際鋼價走高；而研究機構也上調全球石油需求預估，讓塑化相關產品利差穩健向上，這都屬於第 2 季產品報價看漲的受惠股，鋼鐵的中鴻，塑化的台塑、華夏、聯成，甚至是紡纖的力鵬、集盛等，第 2 季營運可望維持高檔，後續可持續留意。不過由於原物料股的股價與月均線 (20MA) 的正乖離目前已拉開，容易出現洗盤甩轎來降溫，介入要有策略配合。

對於一個操盤手而言，資金在做移轉時，跟著資金走往往有事半功倍的效果。即便是市場預期相當樂觀的產業，只要資金開始從中移轉，就要有策略來應對，如同之前提過採用上升趨勢線做為停利的操作模式，一旦確認跌破就出場，這才是一直強調股票是可以買賣的真諦。至於選股，通常以股票走勢來區分，一檔股票按照所設定的時間週期，如一個禮拜、一個月、三個月等，來判定該股在這個週期內屬於相對強勢與相對弱勢，原則上漲幅超過大盤即是相對強勢，選股就是以相對強勢股為主，不刻意區分電子股或非電股。

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