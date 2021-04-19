台股漲幅亞股第二強 法人看好企業獲利動能支撐多頭

美股攻高連帶推升台股氣勢，根據統計，上週台股漲幅近 2%，在主要亞股中僅次於韓股，投信表示，在類股輪動格局下，預估指數將溫和上漲，而長期景氣成長及企業獲利將是推動後市的主要動能。

上週國際資金對亞股偏好相當鮮明，台韓股市持續獲得資金回補，其中南韓市場單週吸金 6.79 億美元，高居亞股之冠；至於台股也獲得 0.57 億美元資金加持，再加上內資共襄盛舉，推升兩地股市單週分別大漲 2.13% 與 1.81%，成為表現最佳的亞洲股市。

今 (19) 日台股在鋼鐵、運輸兩大傳產股領頭下，終場上漲 104.47 點，收在 17263.28 點，反觀之前人氣的半導體指數今天不漲反跌 1.04%，表現明顯落後傳產族群。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股均線多頭排列，後市樂觀，雖然今日電子股相對失色，不過在缺貨漲價題材推升之下，科技產業的基本面仍強勁。

而資金青睞的傳產原物料與金融類股，預期短線類股輪動仍將頻繁且快速，在第 2 季指數在淡季不淡且類股輪動格局下，將維持溫和上漲，而長期景氣成長及企業獲利將是推動後市的主要動能。

至於半導體產業的後市展望，葉獻文指出，從晶圓代工龍頭大廠舉行法說來看，第 1 季營運淡季不淡，營收續創新高，而全球半導體產業 (不含記憶體) 年增率預估至 12%，對於晶圓代工產業則上調至 16%。

根據台積電預估，今年營收預估將持續優於產業，年增率可望達 20%，至 2025 年 CAGR 達 10 到 15%。

葉獻文指出，隨著 5G 及高效運算應用需求高漲，晶圓代工龍頭大廠也調高今年資本支出至 300 億美元，其中 80% 將用於先進製程，新產能預計 2023 年才會開出，可以預期半導體產能短缺情況將延續至 2022 年，顯見產業成長性仍相當熱絡。