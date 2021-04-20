〈台股盤前〉傳產、金融股將續維繫人氣 大盤仍有高點可期

台股昨日由傳產及金融股領軍攻堅，指數收盤報 17263.28 點，上漲 104.47 點，證券分析師黃漢成指出，台股在資金健康輪動格局中，大盤震盪向上走勢不變，且在季報將公布同時，高成長、績優電子股應有接演出的機會。

就今天早晨美股收盤的數據來看，由於費城半導體指數下跌，且台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.89%，可能對於台股的台積現股帶來賣壓，但國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股大盤仍有包括中鋼 (2002-TW)、台塑集團個股等傳產高權重個股足以支撐指數，而且這些個股目前也還有高人氣維繫著。

也因此，證券分析師張陳浩指出，在目前市場資金量能、市場題材不缺的格局下，對於大盤的高點位置沒有必要去預設立場，並不認同市場最近指出的 1 萬 7400 點的指數高點看法。

法人圈認為，電子股資金已自 IC 設計族群轉出，因此預期電子股重掌兵符後，強勢族群可能出現易位。且台北股市本周將面臨台指期結算，加上蘋果新品發表會 21 日上場，將有利於電子族群本周下旬再現翻身契機，屆時蘋概股中 PCB、Mini LED 族群受惠而轉強。

今天早晨美股收盤的數據來看，道瓊工業指數下跌 123.04 點，或 0.36%，收 34,077.63 點。標普 500 指數下跌 22.21 點，或 0.53%，收 4,163.26 點。那斯達克綜合指數下跌 137.58 點，或 0.98%，收 13,914.76 點。費城半導體指數下跌 82.08 點，或 2.52%，收 3,171.00 點。

科技五大天王漲跌各異。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；臉書 (FB-US) 跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.81%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.77%。

道瓊成分股漲跌互見。Walgreens(WBA-US) 上漲 0.9%；可口可樂 (KO-US) 上漲 0.6%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.7%；波音 (BA-US) 下跌 1.6%；Nike(NKE-US) 下跌 1.3%。

費半成分股全面下挫。 Brooks Automation(BRKS) 跌 4.3%；博通 (AVGO-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 跌 3.5%；科林 (LRCX-US) 跌 3.4%；Marvell(MRVL-US)、科磊 (KLA-US) 跌 2.6%；德儀 (TI-US)、美光 (MU-US) 跌 2.5%。

台股 ADR 僅中華電收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.89%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.76%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.11%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.40%。

在台股重要訊息方面，台泥 (1101-TW)19 日董事會決議擬斥資 1.32 億歐元、約新台幣 44.7 億元，取得法國上市儲能商 Engie Eps 60.48% 股權，透過併購強化集團儲能事業版圖及拓展國際化腳步。台泥此次計畫以與 ENGIE SA 集團簽署「Sale and Purchase Agreement」，以每股 17.1 歐元之對價，收購 Engie Eps 約 772.14 萬股，成為最大股東。

上市烘焙原料大廠德麥 (1264-TW) 去年不畏疫情，營收、獲利雙創高，每股純益也達 16 元，德麥 19 日董事會通過，除原決議去年盈餘每股擬配現金股利 12 元之外，擬以資本公積配發 1 元股票股利，換言之，德麥股利將達 13 元，創新高，股利也居食品類股之冠。

權值股中鋼，2021 年 3 月營收寫新猷，達 368.94 億元，寫下歷史新高相較 2 月成長 23%，年增 33%，3 月稅前盈餘 56.37 億元，月增 46%；2021 年首季營收達 978.21 億元，年增 26%，2021 年第一季稅前盈餘達 130.99 億元，相較去年同期虧損 25.66 億轉盈，。