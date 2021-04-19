台股登高 基金3月定期定額扣款金額、筆數雙創紀錄

台股熱度持續升高，根據投信投顧公會最新資料，3 月全體投信基金定期定額扣款金額 62.39 億元，扣款筆數 104.64 萬筆，雙雙創新歷史紀錄，若與去年同期相較，扣款金額年增率 44%、扣款筆數年增率 34%。

以基金公司排名來看，統一投信持續蟬聯扣款規模冠軍，單月扣款金額 8.25 億元，其次為復華投信 7.67 億元、國泰投信 6.76 億元、安聯投信 6.6 億元、摩根投信 6.2 億元。

個別基金方面，全體不分類基金單月扣款逾億元的有 9 檔，依然是由台股及大中華基金獨霸榜單，多是長期績效穩健的長青型基金，即使是今年來短線遭遇逆風的大中華基金，投資人仍是堅定把握低檔扣款機會，可累積更多單位數。

此 9 檔基金分別為：安聯台灣科技、國泰中國內需增長 - 新台幣、復華中國新經濟 A 股 - 新臺幣、安聯台灣智慧、統一強漢 (新台幣)、摩根中國 A 股、安聯台灣大壩 - A 類型 - 新臺幣、統一大滿貫 - A 類型、國泰中小成長 - 新台幣。

若以國內股票及海外股票型區分，今年來受惠原物料漲價激勵傳產股亮麗表現，台股基金也是以電子、傳產可均衡布局的一般股票型最受青睞，海外股票型除了大中華基金之外的另一股主流，就是全球新科技與物聯網為主題的基金。

統一投信表示，台股站上萬七大關後，進入強勢震盪整理，個股輪動速度及震盪幅度加大，由於基金單一持股權重最高約 10% 左右，且通常持有 30 檔至 40 檔股票，每天淨值由一籃子股票綜合結算而來，已經透過分散持股及風險控管來作為下檔保護，選擇短中長期績效都在前段班的台股基金，可避免單押個股的追高風險，又有機會得到贏過大盤指數的超額報酬，是股市位於高檔時的穩健投資策略。

海外市場方面，統一投信建議，美國景氣復甦明確，消費力道強勁，漲多修正的大型科技股正在醞釀新一輪漲勢；經濟高成長的中國股市處於被政策壓抑的階段，印度經濟成長全球最高，股市創高後短期內因疫情重燃而回檔修正。未來相對看好美股、新興亞股及科技股，可持續以大中華基金、全球科技股票型基金定期定額，分批建立部位。另外亦可留意涵蓋印度及東協股市的新興亞洲股票型基金，待疫情緩解，有表現機會。

