〈台股盤後〉傳產力抗台積壓盤攻上17158點續寫新高 周漲逾300點

台股今 (16) 日受台積電法說行情失靈壓抑大盤走勢，早盤一度回測萬七支撐，但隨後在鋼鐵、航運等傳產族群領軍帶動，大盤跌幅逐步收斂，午盤由黑翻紅，終場上漲 82.08 點，攻上 17158.81 點，再寫歷史新高，成交量達 4244.96 億元，周線連四紅，強漲 304.71 點。

觀察權值股表現，台積電法說雖釋出樂觀展望，但市場認為台積電資本支出大增恐稀釋毛利率，早盤即以下跌開出，終場仍跌逾 1%，收在 610 元，大立光、鴻海則分別漲達 2%，成為撐盤要角，聯電也受惠美國擬禁出口 DUV 設備激勵，漲幅接近 1%，台塑四寶表現也不俗。

盤面上電子族群成交比重僅達 6 成，資金持續進駐傳產類股，鋼鐵族群指標股中鋼再度發動攻勢，漲幅接近 7%，股價攀上逾 9 年新高，其他鋼鐵股，包含威致、中鴻、燁興、高興昌、官田鋼等均鎖在漲停價位。

隨著美國擬禁止 DUV 設備出口至中國，市場認為將加劇成熟製程、NOR Flash 吃緊供給狀態，除了聯電外，旺宏、華邦電也強勢表態，漲幅均超過 4%。

盤面上強勢族群，還包塑化原料、航運族群表態，在台塑四寶領軍下，台聚、亞聚雙雙亮燈漲停，聯成、台達化、華夏漲幅也超過 5%，航運族群中，台航、裕民、中航、萬海、慧洋 - KY、四維航則均攻上漲停價位。

台股在個股輪動下持續改寫新高，不過萬七之上仍有高檔獲利調節賣壓，法人表示，大盤仍有基本面支撐，估短期將維持橫向盤整格局，近期則進入上市櫃公司首季財報密集公布期，可留意基本面較佳個股。