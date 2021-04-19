操盤手看台股：台積電財測保守釋放動能 續看傳產、電子爭鋒

隨著台積電法說告一段落，儘管台積電對於營運前景樂觀，不僅上修今年營收成長與資本支出，並且認為產能將短缺到明年；但因第 2 季財測不如預期，毛利率恐下滑，法說次日 (4/16 日) 股價最終呈現拉回。先前提過當一個新聞事件發生後，重點不在於事件本身是好是壞，而是市場對該事件在股價上的反應；這次拉回代表市場反應偏保守，連帶的已有一段漲幅的台積電供應鏈也普遍回檔。短線上，台積電財測不如預期將會引動部份資金轉移，動能將會釋放至更多第 2 季展望樂觀的股票，其實並非壞事。

上週提到電子股慣性已開始改變，首季財報優於預期、第 2 季營運展望佳將是目前的選股方向；果然在世芯 - KY 股價出現流動性下，IC 設計股回神，市場焦點轉往第 1 季財報與第 2 季漲價題材上。先前提過進入產業旺季的微控制器 (MCU) 族群，受惠於漲價效應，由新唐、偉詮電率先表態創高！這些強勢股的共同特徵在於第 2 季營運持續向上。同樣面臨上游供應鏈缺料，報價喊漲的顯卡與板卡族群，受惠虛擬幣挖礦與宅經濟雙重需求，上半年營運看俏，相關供應鏈如撼訊、微星、技嘉等，股價也走高，持續反應首季獲利優異的預期心理。

至於看好的傳產股，則由塑化與鋼鐵股輪漲。受惠北半球進入 PVC 需求旺季，加上亞洲 PVC 業者第 2 季相繼啟動歲修計畫，台塑、華夏等營運看俏，近日股價持續走高；而受惠全球經濟復甦拉動用鋼需求暢旺，國際鋼價續漲，中鋼、中鴻等獲利看增，股價也強勢。另外，受惠尼龍原料 CPL 缺貨，報價走高，帶動尼龍報價今年以來漲幅超過 20%，相關的集盛、力鵬營運也看好，股價也有買盤推升。

對於一個操盤手而言，一直強調股票可以買賣的，這個觀念有多重要！就在二個月前，當時市場充斥著買進 IC 設計即是追高的聲音，以驅動 IC 的敦泰為例，股價從去年 11 月 50 元附近開始起漲，今年 3 月股價來到 100 元附近，看起來漲了一倍，有些人自認為漲高了，結果敦泰再由 100 元附近漲到 240 元以上！目前則在 220 元附近震盪。短短幾天從 240 元回檔到 220 元，甚至 200 元，拉回 40 元看似嚇人；但是對於買在 100 元的人，即便出在 200 元附近，不也是賺了一倍？

記得對於一檔股票而言，不能只看過去價格，更要看未來可能的目標價。近日傳產股 (特別是原物料) 漲勢強勁，市場再度出現了買進傳產即是追高的聲音，跟二個月前幾乎如出一轍。與其每天煩惱是否追高，為何不擬定好策略，讓股價自由發展，直到跌破防守關卡再出場就好呢？

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