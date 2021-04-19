輪胎市況大好 福懋輪胎簾布本季再啟動新一波漲價

輪胎市況大好，下游輪胎廠第二季啟動新一波漲價，原料輪胎簾布同樣供不應求，台塑集團旗下紡織廠福懋 (1434-TW) 就證實，客戶需求相當強勁，且原料報價走揚，本季再啟動新一波漲價，累計今年以來漲幅已達雙位數。

疫情放緩與車市復甦雙重因素加持，帶動輪胎需求大增、供不應求，國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 第二季啟動新一波漲價，漲幅約 3-5%；另一大廠建大 (2106-TW) 第二季也同步調漲，且目前產能滿載，訂單能見度已可看至年底。

在基本面升溫下，輪胎雙雄 4 月以來股價雙雙大漲逾 11%，建大來到 4 年高點，正新則是 41 個月新高，相比之下福懋股價漲幅僅 5 % 多，還具補漲空間。

福懋表示，目前在國內輪胎簾布市占率第一，生產基地包括台灣及越南，客戶除了正新、建大，還包括泰豐、華豐，以及南港等，在客戶需求強勁下，供給全面吃緊。

除了下游需求暢旺，福懋指出，上游原物料報價持續向上，因此輪胎簾布第二季報價也上漲，今年以來累計漲幅已達雙位數，營收、獲利加溫。

此外，福懋另外二大事業長纖布及油品銷售，同樣受惠市況需求轉佳及油價上漲，長纖布方面，運動、戶外品牌客戶動能明確，狀況回溫；油品銷售則有國際油價上漲，營收獲利也將好轉。

福懋 3 月起營收已回溫，來到 32.85 億元，月增 43.9%、年增 7%，寫下 22 個月的新高，第一季營收 81.6 億元，年減 4.8%。

隨著三大事業同步向上，福懋看好第二季營收可望年增 35-40%，其中輪胎簾布將是成長最大的產品線；以福懋產品營收占比來看，長纖布約 45%、輪胎簾布約 20%，油品銷售 35%。