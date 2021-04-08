〈美股熱門股〉推特傳收購Clubhouse盤後漲 股東准併購AMD與賽靈思齊揚

Twitter 傳收購 Clubhouse，盤後股價續揚

隨語音社交應用程式 Clubhouse 掀起流行，推特 (Twitter)(TWTR-US) 預計本月推出 Space 搶搭熱潮，周三（7 日）股價收漲 2.97% 至每股 68.99 美元，在媒體爆出曾洽商收購 Clubhouse 消息後，盤後股價續揚。

據彭博周三（8 日）援引消息人士報導，Twitter 近幾個月以來一直在跟 Clubhouse 談判收購，但目前因不明原因停擺。此前 Twitter 產品營收主管 Bruce Falck 在記者會上表示，目前仍在討論如何將 Space 商業化的方法，一切都還在早期階段。

AMD 與賽靈思併購在望，股價報喜

AMD(AMD-US) 與賽靈思 (XLNX-US) 宣布自家股東已經批准併購交易，股票雙雙上漲，AMD 漲 0.93% 至 82.20 美元，賽靈思漲 0.98% 至 131.68 美元。

AMD 計畫以 350 億美元的全股票收購賽靈思，不過本交易仍須通過監管機構許可，仍預期在今年底完成收購。

AMD 去年 10 月 宣布收購賽靈思，直到今年 1 月美國聯邦貿易委員會（FTC）與美國司法部（Department of Justice）調查併購案是否存有違反反壟斷法規的期限已過，使兩家公司距離交易完成又更進一步。

郵輪業夏季將復航，類股全面上漲

美國疾病管制預防中心（CDC）表示郵輪業將在夏季恢復營運，激勵美國主要郵輪公司嘉年華郵輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US)、皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 周三股價分別上漲 1.4%、0.74%、0.31%，其中嘉年華郵輪股價一度漲 4.9%。

雖然 CDC 已在去年 10 月起有條件開放郵輪航行，複雜流程與限制讓郵輪業者苦不堪言。美國最大郵輪公司嘉年華郵輪甚至宣稱要將郵輪移往海外市場，才使得 CDC 重視此問題。

CDC 周二承諾會跟遊輪產業及海港夥伴攜手合作，完成航行條件命令的階段性步驟後，讓遊輪順利啟航，並期盼在夏季中開放業者有限度恢復營運，賺取營收。

戴爾獲分析師青睞，股價上漲 2.27%

戴爾 (DELL-US) 獲德意志銀行（Deutsche Bank）青睞上調目標價，周三股價上漲 2.27% 至 91.51 美元。

德意志銀行表示，隨著 IT 產業支出不斷成長，戴爾股價表現可期，未來將出現強勁反彈。分析師 Sidney Ho 重申買入評級，並將其目標價從 94 美元上調至 100 美元，他表示，戴爾股價今年以來已累計上漲 22%，表現優於大盤與其他電腦周邊類股。