傳Clubhouse將發起募資 目前公司估值約40億美元

彭博引述知情人士報導，語音社交應用程式 Clubhouse 正計畫發起新一輪募資，對公司估值約為 40 億美元。

這意味著 Clubhouse 估值將是 1 月時 10 億美元的 4 倍，同時反映出多數投資人對該公司的期待。Clubhouse 僅成立一年，便吸引大名鼎鼎的企業與數個知名社交軟體公司爭相模仿。

目前仍不清楚 Clubhouse 預計募集多少資金，也不清楚有那些投資人參與。由於募資討論是私下進行，知情人士表示，這輪募資細節仍有改變可能。Clubhouse 發言人對此並未回應。

Clubhouse 是去年 Paul Davison 與 Rohan Seth 共同創辦軟體開發新創公司 Alpha Exploration 所推出的語音社交應用程式 ，能讓用戶創建自己的線上廣播節目，聽眾可收聽訪談、開討論間進行小組討論，或要求參與現場聊天。

美國知名投創公司 Andreessen Horowitz 是 Clubhouse 募資的主要推手。該公司最初對 Clubhouse 的估值為 1 億美元，但在今年 1 月募資後，Clubhouse 估值近 10 億美元，較原先估值成長 10 倍。

Clubhouse 爆紅後吸引競爭對手仿效，如 Twitter(TWTR-US) 推出類似功能的 Spaces，臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、Slack(WORK-US) 也表示正在開發類似功能的應用程式。

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