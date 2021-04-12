上海商銀殖利率定存5倍 5月搶富豪商機

上海商銀 (5876-TW) 今 (12) 日舉辦法說會，總經理林志宏表示，雖然現金股利比去 (2020) 年縮水，但殖利率仍有 4%，是定存 5 倍之多。展望今年，訂出六大業務重點，其中，為了搶攻富豪商機，預計 5 月開辦高資產財富管理業務。

林志宏表示，上海商銀去 (2020) 年受到美國聯準會 (Fed) 及台灣央行降息影響，存放利差與淨息差下滑，對於傳統以利息為重的銀行來說，衝擊很大。

林志宏進一步表示，上海商銀去年合併稅後純益 178.1 億元，年減 9.7%，歸屬母公司稅後純益 134.6 億元，年減 8.2%，在疫情影響下，仍控制在該公司所設定的衰退一成以內的目標，每股稅後純益為 3.01 元，不如前一年每股 3.5 元，每股淨值 34.7 元。

雖然上海商銀去年獲利衰退，但林志宏表示，該行仍優於去年全體國銀平均，據金管會統計，去年全體國銀稅前盈餘衰退 13.3%，該行稅前盈餘原減少 10.8%，但在所得稅費用也減少 31.2% 之下，使得稅後純益僅減少 8.2%。

林志宏表示，去年上海商銀稅前資產報酬率 (ROA) 及稅前淨值報酬率 (ROE) 分別為 1.13% 及 10.53%，優於全體國銀平均的 0.59% 和 7.72%，顯示獲利能力優於本國銀行平均數。

截至去年底，上海商銀逾期放款比 0.21%，備抵呆帳覆蓋率 590.5%，資本適足率 13.36%，普通股權益第一類資本比 13.09%。

至於股利政策，林志宏表示，上海商銀過去盈餘分配率多落在 58% 近 6 成左右，但去年獲利受疫情影響衰退，因此配發率略降 2 個百分點，決議每股配發現金股利 1.7 元，以目前股價計算，股息殖利率還是有約 4% 左右，優於定存 5 倍。

展望今年，林志宏表示，為因應微利時代再來臨與國際重視 ESG 的發展趨勢，及宅經濟的興起，該行今年業務發展有六大重點：一. 發展多元核心業務，將以趨勢產業、振興信保、危老都更、家庭金融、數位消費金融、高資產財富管理、智能理財及信託 2.0 為重點業務，多管齊下，創造業務成長動能，其中，該行高資產財富管理是金管會第一波核准的三家銀行之一，預計於 4 月底前揭牌，5 月開辦。

二、提高非利息收益，將加強手續費收益的規模與比重，以及債券與股票的財務投資；三、加速數位轉型，升級網路銀行與行動銀行等數位金融服務平台，加速更多業務數位化，提高數位交易比重；四、持續布局亞太，5 月底前越南北寧代表人辦事處將開業，並評估前往其他亞太地區設立服務據點。

五、提升資訊科技競爭力，規劃建置資訊新核心系統，強化資訊應用系統；六、積極推展 ESG，該行今年已設置永續經營執行委員會，下設環境永續、社會公益、客戶權益、責任金融、員工照顧及公司治理等六大功能小組，將分工合作推展 ESG，創造永續環境與永續價值。