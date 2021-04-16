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外資、投信同步大買聯電 調節台積電

外資前十大買超均破萬張，與投信聯手調節台積電。(鉅亨網資料照)
外資前十大買超均破萬張，與投信聯手調節台積電。(鉅亨網資料照)

台股今 (16) 日在鋼鐵、航運等傳產族群領軍下，終場收在 17158.81 點，再度改寫歷史新高，周線連四紅，三大法人合計買超 73 億元，其中，外資與投信同步大買聯電，合計逾 4.4 萬張，但同步調節台積電。

期貨方面，外資今大舉加碼 3506 口空單，空單未平倉口數來到 28850 口，投信減碼 464 口空單，空單未平倉口數來到 3613 口，自營商則加碼 737 口多單，多單未平倉口數達 24685 口。

外資今日前十大買超均超過萬張，其中，大舉加碼聯電 40917 張居冠，華航 32921 張，雙 D 族群也獲青睞，華邦電、旺宏買超 25932、11211 張，面板股群創、彩晶分別也有 24547、24119 張，其他包含中鋼、開發金、日月光投控、台泥等指標權值股，加碼也均破萬張。

賣超方面，外資今大砍中石化 19774 張居冠，台橡也有 9844 張，而台積電法說雖釋出樂觀展望，今仍遭砍 8844 張，其他賣超標的還包含誠美材、台聚、仁寶、金寶、日盛金、富邦金、華新等。

投信則連四賣，今日大賣元晶 1770 張，緯創、中美晶也有 1737、1705 張，台積電同樣遭調節 1671 張，其他依序為元太、世芯 - KY、欣興、華通、鴻海、台郡，反觀加碼華邦電 10776 張，中鋼、景碩也分別有 5604、4323 張，其他則為聯電、東和鋼鐵、亞聚、順德、台塑、友達、台達化。

台股在個股輪動下續寫新高，但法人提醒，大盤萬七雖有基本面支撐，但高檔有獲利調節賣壓，估短期仍將橫向盤整，近期進入上市櫃公司首季財報密集公布期，可留意基本面較佳個股。

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