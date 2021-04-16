高雄洗車場、游泳池停供自來水 拚6月不進入供五停二

南部降雨不如預期，高雄市長陳其邁今 (16) 日宣布，自明 (17) 日起，停供洗車場及游泳池等用水大戶自來水，並設定節水總目標為 20%，力拚至 6 月中旬不進入「供五停二」的紅燈；同時將啟動鑿井計畫增加水源，希望在 5 月底日增 30 萬噸。

陳其邁指出，按照現有減量供水規劃，若 5 月底沒有再增加更多水源，高雄整體供水可能面臨進入「供五停二」水情紅燈警戒，若出現最壞劇本，還是沒有下雨，也要力拚讓減量供水的橙燈維持至 6 月中，而台南、高雄勢必得增加更多水源，來滿足工業與民生的需求。

高市府超前部署，從開源、節流兩方面下手，陳其邁說明，明天開始，洗車場、市立游泳池停止供應自來水，設定節水 20% 總目標，針對工業用水、餐飲服務業及一般民生用水，市府也會訂定節水目標。

開源的部分，陳其邁表示，高屏溪沿岸或相關水源豐富的地區，將啟動鑿井增加供水，其他工業區或市區，也必須增加地下水用量及鑿井。以今天為基點，希望本月底可增加 16 萬噸供水，5 月底則以增加至 30 萬噸為目標。

陳其邁說，透過開源節流提前因應旱象，才能夠平安在 6 月中到 6 月底，穩定高雄整個供水，而這樣高難度的工作，是需要水公司、水利署及地方政府通力合作。高雄將找中油及一些大型、有能力增加水源的公司，先做好準備，陳其邁已下令主計處授權啟動緊急採購。