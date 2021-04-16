〈台股盤中〉傳產大象也跳舞 力抗台積電回檔 平盤震盪守萬七

台積電法說後驚喜不多，壓抑 ADR 終場下跌逾 2%，台股今 (16) 日受台積電普通股開盤下挫影響，早盤跌破萬七，不過受惠中鋼領軍傳產股上攻，大盤跌幅不斷收斂，甚至小漲，守穩萬七大關，預估今日成交量 4100 億元，較昨日增加。

權值股今日漲跌互見，台積電、聯發科、台達電跌幅達 1-2%，鴻海小漲 1%，聯電則受惠台積電背書成熟製程緊到 2023 年，以及美擬禁出口 DUV 設備，強漲 3% 以上，台塑四寶也在盤上表現。

今日多方買盤再度進駐傳產類股，鋼鐵、玻璃陶瓷、電器電纜類股漲幅皆達 3% 以上，鋼鐵連日強漲後，今日再度發動攻勢，類股漲幅高達 7%，龍頭中鋼股本達 1577 億元，也飆漲逾 8%，可說是「大象也跳舞」，成為台股第 12 大權值股，其餘鋼鐵個股也有 11 檔亮燈漲停，包括威致、春雨、燁興、志聯、高興昌等。

電子類股則以 IC 設計、記憶體表現相對強勢，天鈺第一季獲利賺贏去年全年，推升驅動晶片族群反彈，天鈺強彈 8%，敦泰、瑞鼎達半根以上，矽創、聯詠也有 1-3% 的漲幅。

另外，隨著市場傳出，美擬禁 DUV 設備出口至中國，恐使成熟製程、NOR Flash 供給更加吃緊，聯電、世界均有 2-3% 的漲幅，NOR Flash 雙雄旺宏、華邦電也強勢表態，漲幅近半根漲停板。

隨著台股近日不斷創高，在萬七大關仍面臨震盪壓力，不過，受惠類股資金健康輪動，大盤仍具備一定支撐，加上接下來將進入第一季財報公布期，中小型個股也有表現機會，仍可留意基本面表現佳個股。