活化資產 中石化將處分高雄亞灣區三筆土地

中石化 (1314-TW) 今 (15) 日公告，董事會決議將公開標售位於高雄市亞洲新灣區的前鎮區經貿段五小段 7 地號、7-1 地號及憲德段二小段 3 地號等，共三筆土地，處分收入將用於充實營運資金，提高財務流動率及速動率，並掌握投資契機。

中石化董事會決議公開標售的 3 筆土地，土地面積分別為 1385.78 坪、1358.99 坪及 454.93 坪。中石化近年來為強化企業轉型與活化土地資產，落實「石化事業」、「土地開發」雙主軸發展策略，目前海內外也有多個土地開發專案評估正在進行中。

高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT 創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，同步帶動整體亞灣區不動產市場大幅成長。

中石化表示，在審慎評估後，因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出的兩塊土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展。

而扣除本次公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有的土地也將更方正完整，有利未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展。

