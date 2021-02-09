中石化頭份精細化工廠動土 朝特化領域轉型突圍

中石化 (1314-TW) 近年積極轉型特化領域，預計投資 60 億元於苗栗頭份興建精細化工廠，今 (9) 日舉行動土典禮，盼能進一步發展具獨特性的高值精細化學品，提高競爭優勢，開創石化事業第二核心。

中石化精細化工廠建造工程計畫案去年 5 月啟動，董事會累計已通過投資 38 億元。中石化董事長陳瑞隆表示，此座精細化工廠除將作為中石化的產銷據點之一，希望藉此加深與頭份地區的連結，活絡地方經濟、帶來更多的就業機會。

中石化投資設立精細化工廠，一方面為配合政府推動石化高值化及投資台灣政策，促進地方產業繁榮及增加工作機會；另一方面是公司石化事業轉型發展的目標，未來該廠除生產高值化產品，也將繼續推動工廠智能化管理、溫室氣體減量、導入自動化生產等，創造更大產值。

中石化發言人暨財務部副總陳穎俊表示，現有兩大主力產品 CPL 及 AN，過去幾年在上下游原料與市場，皆有相當大波動，隨著中國石化產能大幅擴增與國際政經情勢影響，未來石化產業將受到更大的挑戰。

也因此，中石化石化事業主軸已逐漸轉型往下游精細化工及特用化學領域深耕。此精細化工廠未來生產項目包含 OPP 下游光學衍生物、二元醇系列單體、多用途尼龍，將有助切入光學高端應用市場、應用於塗料關鍵添加劑等，並可結合公司自有聚合技術，廣泛應用於共聚酯產品，拓展更豐富及多元的下游產品線，展現 CPL 供應鏈垂直整合之成果。