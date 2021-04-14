機組員檢疫大鬆綁 4/21起開放民眾自費接種新冠疫苗

疫情指揮中心今 (14) 日宣布多項防疫鬆綁措施，明 (15) 日起，國籍航空機組員返國後，長程航班改為 3 天居家檢疫、11 天自主管理，短程航班只要 14 天自主健康管理即可；有出國工作、留學需求的民眾，從 21 日起，可以預約自費接種新冠疫苗，免收疫苗成本費用。

為降低具出國必要性的民眾於境外感染 COVID-19 風險，指揮中心宣布，從 4 月 21 日起，初步開放 1 萬劑疫苗供民眾自費接種，適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，全台 31 家開放預約接種，民眾須自付醫院收取的掛號費、診察費、注射費等，但免收疫苗成本費用。

此外，考量外交或公務奉派出國人員、代表國家出國的運動員、選手等特殊情形，有接種疫苗的急迫需求，自即日起，開放第四類公費對象接種新冠疫苗。

台帛雙方採無菌廊道方式互相開放旅遊，由於首發團旅客返國後 5 日 PCR 採檢結果全體為陰性，經指揮中心整體評估後，即日起，旅客自帛琉返國檢疫放寬為 14 天一般自主健康管理，但旅客仍須於返國第 5 天完成 PCR 採檢措施。

至於航空界疾呼放寬檢疫標準，指揮中心也正面回應，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，明 (15) 日起，國籍航空機組員若入境旅遊疫情第三級地區的長程航班，改為 3 天居家檢疫 (結束當日核酸檢驗陰性)，加上 11 天自主健康管理。

機組員若為當班往返、且未入境旅遊疫情第三級地區的短程航班，則改為 14 天自主健康管理即可。

指揮中心表示，國籍航空機組員為新冠疫苗公費接種對象，若完整接種 2 劑疫苗 2 週後，返國後檢疫措施可再進一步鬆綁，長程航班改為 7 天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除；短程航班免自主健康管理，但應落實防疫新生活。