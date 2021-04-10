Coinbase即將上市 分析師：投資加密貨幣更穩定的選擇

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 預定下周三（14 日）在那斯達克正式上市，分析師認這對滿手比特幣的投資人來說，Coinbase 股票可能是投資加密貨幣更穩定的選擇。

目前其他與區塊鏈連動的股票包括馬斯克的特斯拉 (TSLA-US)、(Michael Saylor) 賽勒的 MicroStrategy (MSTR-US) ，因兩家公司最近都大手筆買進價值數十億美元的比特幣。但隨著 Coinbase 上市，投資人將能選擇與加密貨幣連動、而且可能更不易受波動影響的股票。

比特幣投資人 Validus Power 財務長 Greg Foss 表示，對於也買股票的加密貨幣投資人來說，股票具有分散風險能力，當有一個非常有利可圖的交易平台，可以在另一個場所（證交所）進行交易的時候，證交所裡買方和賣方的流動，讓交易平台的股票受到加密貨幣價格波動的影響相對較小。

儘管如此，由於交易量與價格往往密切相關，Coinbase 的交易收入依然可能受加密貨幣市場波動影響。

數據公司 Delphi Digital 主管 Kevin Kelly 則警告，尋求低波動的投資人可能會對 Coinbase 上市首周的交易抱持懷疑觀望的態度。

Kelly 說：「預計下周開始 Coinbase 股票交易後會出現很大波動，但整體而言將和廣泛的加密貨幣市場方向一致。但是我認為由於加密貨幣的持續擴張、加密貨幣資產價格下跌的風險降低，Coinbase 是個相對低波動的投資標的。因此對於害怕加密貨幣劇烈波動，又想投資加密貨幣的投資人來說，Coinbase 是一個有吸引力的投資機會。」

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