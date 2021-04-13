新光R1戰火延燒 金管會要雙方坐下來談

新光 R1 風波持續延燒，晶華公寓大廈與受託管理機構兆豐銀行對於信託契約認知差異僵局未解，金管會呼籲，希望雙方坐下來好好溝通，找出共識解決問題。

新光 R1 日前召開受益人大會，市場派晶華公寓大廈透過臨時動議的方式，宣布解任管理機構新昕國際與 R1 基金律師邱淑卿，但遭受託機構兆豐銀與邱淑卿斷然拒絕。

受託機構兆豐銀主張，變更管理機構應依據契約變更程序進行，而非用臨時動議方式提出；但晶華公寓大廈則認為，兆豐銀受 R1 基金委託擔任受託機構，卻不願履行受益人大會決議，此舉有損全體受益人權益，雙方對此隔空互槓

對於兆豐銀與晶華公寓大廈對峙，金管會銀行局副局長黃光熙表示，受益人大會是 REITs 的最高決議單位，在符合法規原則下，其決議對於受託機構應有拘束力。

但黃光熙也說，如果受託機構認為受益人大會決議有瑕疵，並質疑其效力，應由受託機構與受益人進行溝通。

另外，對於晶華公寓大廈管理公司總經理林超驊指控兆豐銀與律師說謊，兆豐銀晚間澄清指稱，本次由晶華管護公司所召集的受益人會議的通知信，經查確實未通知邱淑卿律師。

兆豐銀還說，過去由兆豐銀所召開的受益人會議，都會向基金律師寄送邀請函，以示對專業人員之尊重。

兆豐銀強調，未曾收受邱淑卿律師辭任信，現行法規也沒規定律師必須出席受益人會議義務，強調律師沒有出席會議並不違法。