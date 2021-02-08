〈永大股臨會〉日立有意加速私有化 黃福雄：獨董不便評論

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (8) 日舉行股東臨時會，最大單一股東日立拿下過半董事席次，對於是否加速永大走向私有化，獨董黃福雄會後表示，站在獨董立場無法評論此事，但相信經營層會以股東利益為優先考量。

日立長期策略目標是將永大走向私有化，去年大舉收購永大股權，在去年 10 月中宣布，砸 30 億元加碼永大股票，持股比攀升至 51.1%。

日立除擁有過半股權，此次股臨會再拿下過半席次，是否有意加速永大私有化進程，對此，黃福雄表示，目前未收到相關訊息，也沒有與日立溝通與接觸，但未來股東有提出相關議案，都要經過法定程序，未來狀況現在無法預測。

黃福雄強調，站在獨董立場無法評論大股東動向，不過大股東、小股東利益不會對立，且經營層會以股東利益優先進行考量，也不會出現特定股東犧牲其他股東權益的狀況。

永大股臨會通過由日立提名輔大副教授謝志鴻擔任新獨董，謝志鴻表示，未來將嚴守獨董忠實義務與善良管理人注意義務，盼以個人長久以來對經濟刑法領域研究之學術心得，照顧眾多小股東權益，對永大公司內部控管與公司治理素養提升貢獻一己之力，善盡獨立董事職權，助益永大董事會監督公司健全營運。

日立則發出聲明表示，未來盼借重謝志鴻學術經驗，協助永大朝向公司治理 3.0 立場邁進，強化公司董事會職能，提升企業永續價值，並深化公司永續治理文化，提供多元化商品、接軌國際規範。