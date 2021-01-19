崇友三大業務接單旺 今年本業獲利挑戰新高

電梯大廠崇友 (4506-TW) 旗下三大業務包括維修保養維持穩定成長、新梯接單交期排到 2023 年第 2 季，以及汰舊換新接獲多項大筆工程訂單，法人看好，今年全年營收有望年增 3% 以上、本業每股純益有機會突破 4 元創新高。

汰舊換新與新梯業務部份，發言人林鴻鵬表示，今年將有 3 項工程大案完工、認列營收，包括基隆新建案早安國揚 2000 多萬元、台北喜來登約 5000 萬元，以及板橋商業大樓約 2000 萬元，全年約可帶來上億元營收貢獻。

法人估，去年汰舊換新業務營收約 5.8 億元，在大小建案陸續完工下，全年營收將年增雙位數，營收貢獻至少 6 億元，並帶動汰舊換新與新梯業務營收年增 3-4%。

崇友 2019 年拿下北捷板南線手扶梯汰舊換新標案，總計出貨裝修量 66 台，去年已先安裝約 10 台，林鴻鵬指出，北捷手扶梯將陸續完工，但依照合約需要一年的產品測試期，預計 2023 年全數驗收完成後，將一次性認列營收約 2 億元。

崇友去年維修保養業務營收約 18.5 億元，年增 3.35%，林鴻鵬指出，維修保養業務每年營收成長穩定，估今年營收也將年增 3% 左右，不過該業務毛利好，有望挹注整體獲利表現。

中國市場方面，林鴻鵬表示，目前中國電梯市場殺價競爭嚴重，雖然價格便宜，但業主多會找副牌執行維修保養，因此品質也較不穩定，目前先將中國廠區產能進行調配，改生產小型電梯因應台灣市場。

崇友宣布，由於去年各業務繳出歷年新高記錄，將發放 5 個月年終創新高，且今年 7 月將針對內部同仁績效表現將規畫進行升遷；雖然因疫情停辦集團尾牙，但改發放全體員工每人 1500 元餐費及 2000 元旅遊金等補助。