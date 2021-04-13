〈美股盤前要聞〉市場關注通膨數據 美股期貨小跌

投資人關注稍晚公布的美國通膨數據。美國上週新增新冠肺炎確診病例數增加了 8% 至 49 萬人。美股期貨週二 (13 日) 小幅下跌，道瓊期貨跌 0.32%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

1. 美國新增確診病例數連 4 週增加

美國上週新增新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例數增加了 8% 至 49 萬人，是美國新增病例數連續第 4 週增加。此外，新冠肺炎住院數也增加了 6% 達到 3.9 萬人，連 2 週上升。

在截至 4 月 11 日的一週內，密西根州的新增確診病例數為美國 50 個州中最高，住院人數也同樣為全國最多。

美國疫苗接種率方面，則是連續第 7 週創下新高紀錄。美國上週平均每日注射 310 萬劑疫苗。CDC 的數據顯示，截至週日，全美 36% 的人口已至少接受一劑的疫苗注射，而 22% 的人口則是已接種完成。

2. Nvidia 發表首款 ARM 架構 CPU 處理器

週一 (12 日) GPU 大廠 Nvidia 於 GTC 2021 (GPU 技術大會) 發布，首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器「NVIDIA Grace」，採用新一代 Neoverse 核心的設計，計畫於 2023 年問世。

NVIDIA Grace 為一款專門為 AI 資料中心設計的高性能伺服器 CPU，具第 4 代 NVLink 技術，在 CPU 和 GPU 間資料存取速度達每秒 900 GB，相較現今的伺服器，速率足足成長 30 倍。

可提供約每秒 2000 GB 的超大頻寬讓 GPU 存取 LPDDR5 記憶體，同時導入第 4 代 NVLink 技術，讓 CPU 與 GPU 之間的資料存取能力達到創紀錄的每秒 900 GB。

3. 英特爾洽談 6 至 9 個月內生產車用晶片

英特爾 (INTC-US) 正力挽狂瀾重返晶圓代工業務之際，該公司執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 週一 (12 日) 透露，他正開始商談為汽車製造商生產車用晶片，緩解因通用、福特等車廠閒置問題。

格爾辛格提到：「我們希望可以緩解問題，且不需要三到四年的設廠，但可能需要六個月的時間，新產品就可以通過現有的一些流程認證… 我們已經開始與一些關鍵零部件供應商展開合作。」

Gelsinger 也在受訪時表示，希望美國能奪回全球三分之一的晶片製造產能，高於目前的比重 (約 12%)。英特爾上月底宣布，該公司將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，兩家新晶圓廠將獲美國政府補助，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。

4. GameStop 傳將裁現任 CEO 加速數位轉型

路透 (Reuters) 周一 (12 日) 引述三名知情人士表示，GameStop 正在尋找新的執行長來接替擁有 25 年實體銷售經驗的 George Sherman，幫助公司將從實體遊戲零售商朝電商正式轉型。

消息人士表示，GameStop 董事會正與獵人頭公司的高層合作，並和遊戲業、電商和科技領域的潛在人選交談。

Ascendiant Capital Markets 分析師 Edward Woo 認為，長期而言，GameStop 股價將修正，以符合該公司目前疲軟業績與展望。Woo 把該股的評等調降為賣出，目標價下修至 10 美元。

5. 比特幣價格首度突破 62000 美元

在備受投資人期待的加密貨幣交易所 Coinbase 於股市首次亮相前，周二 (13 日) 比特幣價格再創歷史新高，首度突破 62000 美元，至 62732 美元。

據 Coindesk 報價，台北時間下午 17:03，比特幣價格報 62579 美元，24 小時漲 3.05%，此前不久，報價創下新高 62732 美元。

eToro 的市場分析師 Simon Peters 認為，多種因素促成比特幣近日再漲，包括機構投資人與財富管理機構的新需求。今年以來，比特幣價格已經上漲 1 倍以上。