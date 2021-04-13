挖礦機大廠嘉楠科技一夕暴跌30% 後市還有4個隱憂

在那斯達克上市的中國比特幣礦機大廠嘉楠科技 (CAN-US)12 日公布財報，去年第 4 季度營收僅 3820 萬，年減 91.2%，股價聞訊跳水近 30%，市場分析嘉楠科技後市還有 4 個危險訊號值得警惕。

財報顯示，嘉楠科技 2020 年第四季度營收，從 2019 年同期的 4.632 億元 (人民幣，下同) 和 2020 年第三季度的 1.63 億元銳減至 3820 萬元，主因是比特幣價格飆漲，市場需求顯著增加，但該公司沒有足夠的庫存交付給客戶。

嘉楠科技全球前三大比特幣礦機生產商之一，但市場調查，發現礦工對嘉楠 CAN 口碑並不佳，較偏愛比特大陸的螞蟻礦機及比特微的神馬礦機。分析師認為，由於只有嘉楠 CAN 在美股上市，才會被炒作起來。

分析師認為，嘉楠科技後市仍有 4 個危險訊號。

1. 過度炒作：該公司股價過去一年飆升逾 700%，且年初到前波高點已漲 535%，目前從高點拉回 66%。

2. 對手技術優勢：嘉楠科技的 A11 系列，效能遜於比特大陸的 S19 系列和比特微的 M30，主要輸在晶片代工廠和資金。此外，NVIDIA 今年 2 月宣布將推出挖掘 ETH 的處理器 CMP，市場臆測，NVIDIA 可能涉足 ASIC 算力晶片和 BTC 礦機。

3. 未經審計的財報：美國監管當局正高度關注中概股的會計問題，嘉楠科技的網站找不到任何經過審計的財務報告，會計準則標準恐是一大地雷。

4. 財務長近期離職：今年 2 月首席財務長因個人原因離職，公司財務近來也表現不佳，原應在 2 月公布的年報至今也未出；此外公司多位元老也相繼離職。