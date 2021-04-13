鞋材及製鞋廠首季獲利亮眼 豐泰EPS 1.85元 百和 1.94元

鞋材及製鞋廠陸續公布最新獲利，百和 (9938-TW) 、豐泰 (9910-TW) 2021 年第一季自結營收及獲利都較去年同期成長，其中百和第一季稅後純益 5.79 億元，創新高，年增 8.5%，每股純益 1.94 元，豐泰首季每股純益 1.85 元，也優於去年同期 1.75 元。

百和今 (13) 日公布自結，3 月單月營收為 23.93 億元，稅後純益 3.22 億元，月增 1.66 倍，年增 14.77%，每股純益 1.07 元；首季稅後純益 5.79 億元，創新高，季增 41.56%，年增 8.5%，每股純益 1.94 元。

豐泰今年第一季營收 193.37 億元，季增 9.74%、年增 6.85％，創同期新高，首季稅後純益 16.31 億元、季增 34.79%，年增 27.16％，每股純益 1.85 元，高於去年同期的 1.75 元。

豐泰去年營運受疫情拖累，稅後純益 48.79 億元，年減 21.7%，每股純益 5.53 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 3.7 元現金股利。

豐泰看好市場需求將逐漸回到正軌，公司也重啟擴廠和擴產計畫，包含越南、印尼與印度等廠區，預計整體 2021 年產能將較去年成長 7-10%。