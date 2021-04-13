年終獎金發放創高 前2月實質總薪資突破73K寫同期新高

主計總處今 (13) 日公布 2 月工業及服務業薪資統計，前 2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42976 元，年增 1.77%，加計獎金和加班費後的總薪資平均為 75866 元，年增 2.37%；剔除物價因素後，實質經常性薪資 41583 元，年增 1.16%，實質總薪資 73407 元，年增 1.76%，均創下歷年同期新高。

主計總處指出，今年年終獎金平均 70513 元，為歷年最高，但因疫情影響部分廠商去年獲利，年終平均僅 1.64 個月，是近 4 年來新低。

就行業別經常性薪資變動來看，主計總處說明，由於 2 月工作日數較少，影響按月績效獎金或按日計酬薪資發放，多數業別經常性薪資較上月減少，其中，不動產業、營建工程業、金融及保險業分別月減 3.49%、2.21%、1.63%，不過，總薪資受多數廠商 2 月發放年終獎金和績效獎金帶動，各行業多明顯增加。

另一方面，主計總處統計，前 2 月受僱員工人數平均為 815 萬 9000 人，年增 1 萬 8000 人或 0.23%，其中，工業部門增加 0.11%，服務業部門增 0.32%。

就行業別觀察，前 2 月醫療保健及社會工作服務業年增 1 萬 7000 人，批發及零售業、營建工程業也分別增加 9000 人、6000 人，惟住宿及餐飲業仍減少 1 萬 3000 人，仍反映疫情的衝擊。