顧能：PC出貨Q1成長20年最強 若非晶片荒表現會更好

遠距需求方興未艾，研究機構顧能 (Gartner) 發布最新預測，第 1 季個人電腦 (PC) 出貨量將躍增 32% 至 6990 萬部，是 20 年來最強單季增幅，也是 2015 年來最佳首季表現。

PC 出貨量曾在去年疫情爆發初期大幅下滑，但之後因為遠距辦公和遠端教學需求而大幅回溫，因此第 1 季能寫下 20 年來最強年增幅，和低比較基期密切相關，但這並未掩蓋銷售強勁的事實。

第 1 季通常是 PC 銷售比較疲軟的一季，然而今年第 1 季表現依舊突出，出貨量是 2015 年 (當年為 7170 萬部) 迄今最高。

全球 PC 近年 Q1 出貨量。來源: CNBC

上述數據並未統計 Chromebook，顧能預估，如果把 Chromebook 納入統計，第 1 季 PC 出貨量成長幅度將擴大到 47%。

周一的報告，再次印證 PC 業績可望隨著企業復工、學生返校繼續成長，而且對全球晶片需求若渴的情況將維持一段時間。

顧能研究員 Mikako Kitagawa 說：「我們相信，至少在今年、尤其是今年上半年，PC 需求依然強勁。問題在於這股動能會不會延續到下半年和明年。」

顧能表示，若不是受制於晶片短缺，今年首季的 PC 出貨量會更高。

第 1 季通常是 PC 銷售比較疲軟的一季，尤其是與涵蓋年底購物季的第 4 季相比更明顯。

其他機構的統計也呈現 PC 市場盛況，Canalys、IDC 雙雙預估預估第 1 季 PC 市場將成長 55%。