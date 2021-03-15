調查：英國企業對今年經濟活動反彈預期強於他國

根據 Accenture 在週一 (15 日) 發布的一項調查數據顯示，與其他國家的企業相比，英國企業今年經濟活動反彈預期將更為強勁，對該國經濟成長的預期，也好於 2015 年以來的任何時刻。

針對全球 12000 家製造商和服務提供商進行的調查顯示，有 68% 的英國企業的經濟活動預期將會增加，另有 11% 的企業則預期下降。

英國經濟活動預期增加和減少的企業比例淨差值為 57%，創下 2015 年 6 月以來的新高，高於 10 月份調查時的 34%，也高於美國、日本和歐洲企業。

去年，在新冠肺炎疫情的衝擊下，許多商業活動被迫中斷，英國經濟萎縮 9.9%，創下 300 年來的最大衰退幅度。英國政府更預估，經濟恐怕要到 2022 年中旬，才能恢復到疫情前的規模。

在調查報告中，對於經濟復甦最具樂觀情緒的，是受到疫情衝擊最嚴重的飯店業和餐飲業者。埃森哲顧問 Rachel Barton 表示，在經歷艱困的一年之後，能看到企業信心回升令人鼓舞。

另外，英國製造業貿易機構 Make UK 在週一表示，將 2021 年經濟成長預期從 2.7% 上調至 3.9%。有數據顯示，去年英國的工業產值下跌了 8.6%，創下自 1949 年有記錄以來的最大跌幅。

Make UK 的執行長 Stephen Phipson 表示，在去年疫情對製造業造成衝擊後，隨著英國國內需求增加和主要市場的回暖，製造商復甦有所加速。

據英國國家統計局 (ONS) 在上週五 (12 日) 公布的數據顯示，英國 1 月國內生產總值 (GDP) 較 12 月份下跌了 2.9%，但好於經濟學家預估的下跌 4.9%。與去年同期相比，則下跌 9.2%，好於預期的下跌 10.9%。