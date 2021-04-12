台開副董吳子嘉出任 將助解決工業區開發資金回收

台開 (2841-TW) 已被打入全額交割股，今 (12) 日召開臨時董事會，全體通過副董事長人事案，由資深媒體人吳子嘉出任副董事長，台開希望藉由吳子嘉與各縣市首長良好互動，加速解決台開與地方政府間的誤會，吳子嘉則說，希望在三個月內與花蓮縣、台中市與高雄市政府達成合作與和解，將開發工業區的經費金額全數回收。

吳子嘉是由法人董事鴻生投資公司改派法人代表，今天並進一步獲台開董事會選任為台開副董事長，台開董事長邱復生今天表示，吳子嘉 2003 年曾任台開董事，對於工業區開發業務駕輕就熟，同時他也曾擔任台開 100% 持有子公司台創公司董事長，當時遭遇台開第一次全額交割，本次台開再度被列入全額交割股，吳子嘉向他表示，他願意再次回來台開，協助解決不公義的情形。

吳子嘉認為，這次回來台開，目的要幫助邱復生、協助台開面對地方政府，目前最重要的是要處理花蓮縣、台中市以及高雄市三個縣市政府問題，且所有的問題都是因為工業區開發衍生，這些工業區有高達 60 億元債權未能回收，因此回鍋台開，希望在三個月內與這三個縣市政府達成合作與和解，並在 1-3 年內將開發工業區的經費金額全數回收。

由於台開目前與台中市以及高雄市還有訴訟，吳子嘉希望，雙方可先暫停訴訟程序，藉由公共工程委員會的調解程序加以解決；至於花蓮縣光華樂活產業園區目前也還有 22 公頃土地可以銷售，以目前市場行情來看，每坪土地價格約 10 萬元，價格有競爭力，開發案預估有近 60 億元的總銷金額。

同時，台開目前與台中市政府尚有神岡豐洲科技工業園區二期開發案正在執行，已完成報編階段，吳子嘉認為，此開發案預估有 10 萬坪可售地、160 億元以上的總銷金額，估計有高達 25 億元的獲利。