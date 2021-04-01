改列全額交割股 台開：將加速處分資產並取得融資協助

台開 (2841-TW) 去年財報遭會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，交易所也公告自 4 月 7 日起將台開改列為全額交割股，台開今 (1) 日指出，台開已請主管機關積極協調及協助花蓮縣政府加速售地作業，以及金融機構的融資支持。

台開將在 4 月 6 日公開說明有關公司 2020 年財務報表及開發案等相關事宜。

台開指出，公司請金管會協助各金融機構了解配合及支持國家政策與產業發展，給予融資上的支持，台開 29 日洽請金融機構籌組聯貸中; 另台開也將積極處分資產且透過租售合作、合建或合資等多元方式進行資產積極活化，為公司帶來豐沛之營運資金活水，以期儘速回復正常交易。但這些融資及資產銷售計畫尚在進行中，仍有不確定因素。

據會計師出具的台開財報查核報告指出，台開去年淨損失為 18.32 億元，截至去年底止的流動比率為 85.76%，流動資產中受託代辦工業區開發業務的代墊款 64.47 億元，其回收期間長且占流動資產比例重大，預計一年內應償還或展延的借款約 100.1 億元。

台開雖已於財務報表附註提出營運及財務規畫，惟其短期資金流動性導致台開集團繼續經營能力存在不確定性。

台開股價今天以跳空跌停 6.52 元開出鎖死到終場，全場成交達 2.03 萬張。