緯創醫學外骨骼機器人出貨看增 今年營運拚翻倍

代工大廠緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學今 (12) 日宣布，與羅東博愛醫院合作，成立智能復健機器人中心，將導入外骨骼機器人，協助病患復健應用，緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，今年除外骨骼機器人放量，檢測、醫療產品也穩健成長，看好今年營運有 50-100% 成長空間。

黃俊東表示，去年緯創醫學營收約 2 億元，較前年倍增，主因是去年檢疫、測試產品需求強勁帶動，今年則看好外骨骼機器人下半年逐步放量，為今年營運動能之一，

黃俊東進一步指出，緯創從 2015 年開始布局外骨骼機器人，去年陸續取得美國 FDA、台灣 TFDA、歐盟等地醫療認證，今年將逐步出貨，中國醫療認證也可望在本 (4) 月底取得，預期下半年進一步進軍日本、馬來西亞、泰國等市場。

緯創醫學近年也透過併購，持續擴大醫療事業版圖，對此，黃俊東表示，只要有好標的都會考慮，但目前仍會以體外檢測、穿戴裝置為發展方向。

緯創醫學這次是將 2015 年與加拿大生醫團隊 B-Temia 合作開發的下肢外骨骼機器人 Keeogo 導入羅東博愛醫院智能復健機器人中心，黃俊東指出，未來將持續協助東台灣發展智能健康照護，同時鎖定社區活動中心、居家輔助進行推廣。