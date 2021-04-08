緯創3月營收月增近4成 筆電出貨220萬台直逼旺季水準

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收，在遠距商機延續下，單月筆電出貨達 220 萬台，直逼旺季水準，推升 3 月營收達 690.92 億元，月增 39.64%、年增 1.11%，累計今年首季營收達 1771.39 億元，季減 23.8%、年增 1.99%。

出貨方面，緯創統計 3 月筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨量均較 2 月成長，分別達 220、80、120、21 萬台，其中，桌機成長幅度最大，月增近 6 成，累計第 1 季出貨量，筆電、桌機、顯示器、伺服器出貨量分別達 540、200、300、55 萬台。

緯創表示，第 1 季為傳統淡季，加上去年第 4 季基期墊高，各產品線出貨量均符合預期，隨著第 2 季逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長，也看好筆電需求仍暢旺，全年出貨量可望保持雙位數成長，桌機在需求回溫下，估也將持平去年。

資本支出方面，緯創估今年資本支出達約 166 億元，較去年 100 億元，大增逾 6 成，將持續朝高價值產品布局，同時擴充墨西哥、台灣等全球產能。

另一方面，緯創去年出售昆山廠給中國立訊集團，第 1 季完成交割，處分利益達約人民幣 5.12 億元 (約 8200 萬美元、新台幣 22.36 億元)，將在第 1 季認列，可望貢獻每股純益約 0.77 元。