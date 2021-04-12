華邦電啟動今年度徵才計畫 預計招募逾500人

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日宣布，因應公司業務成長及數位轉型浪潮需求，啟動 2021 年徵才計畫，預計徵才超過 500 人，並擴大招募新竹、台中及高雄的製程 / 設備、整合、IC 設計、產品暨測試工程及製程研發等領域人才，將於 4 月起展開一系列自辦徵才面談會及校園徵才活動。



華邦電預計 4 月 23 日起，陸續於台中及台南舉辦徵才面談會，並於 5 月與旗下子公司新唐 (4919-TW) 聯合舉辦台清交成四大徵才巡迴博覽會暨現場面談，分享市場趨勢和未來半導體產業的機會。

華邦電表示，公司提供員工優於法令的福利制度，給予具競爭力的薪資福利，連續 5 年入選證交所「臺灣高薪 100 指數成份股」企業。

此外，華邦電今年 4 月起加碼「育兒補助津貼」，同仁新生子女每月補助金額由 5000 元提高至 6000 元，補助至子女滿 4 歲，育兒津貼總金額最高由 24 萬元增至 28.8 萬元，是目前業界少數提供高額生育津貼的企業之一。



為持續精進數位轉型，以因應未來新產品研發及各式應用市場開拓的需求。華邦電南科高雄新廠，將打造成智慧生產的 12 吋晶圓廠，預計 2022 年試營運，並視市場需求逐步擴增產能，進而配置研發支援技術團隊。

華邦電表示，盼在產業聚落效應下，為南科半導體重鎮創造更多就業機會及經濟產值，帶動積體電路產業上、中、下游和周邊相關產業蓬勃發展。

