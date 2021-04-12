富邦金首季獲利翻倍 續居金控每股獲利王 寫八大驚奇

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日公布自結，首季稅後純益大賺逾 500 億元，年成長翻倍，每股稅後純益 (EPS) 為 4.89 元，續居金控每股獲利王。富邦金暨子公司的獲利表現，也攜手創下多項歷史紀錄，寫下八大驚奇。

富邦金 3 月自結稅後純益 114.99 億元，較去年同期成長 42%，今年前 3 月稅後純益 500.29 億元，較去年同期大幅成長 118%，每股稅後純益 4.89 元，續居金控每股獲利王，累計前三月未適用價格變動準備金的 EPS 則達 5.02 元。

富邦金表示，該金控 3 月單月稅後純益、前 3 月稅後純益、EPS 皆續創歷年新高紀錄；子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 3 月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險 3 月單月獲利亦創下歷史新高，寫下八大驚奇。

富邦金之所以繳出此亮眼成績，主要受惠 3 月份國內外股票市場活絡，雖然第一季實現投資獲利，但富邦人壽 3 月底未實現利得餘額仍持續上升，亦帶動人壽淨值創下歷史新高，逾 5200 億元。

富邦人壽 3 月稅後純益為 81.7 億元，較去年同期成長 9%，累計前 3 月稅後淨利 391.1 億元，較去年同期大幅成長 143%。富邦人壽表示，美國利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣自年初開始轉強，境內經常性避險成本 (CS) 市場仍維持低檔 (20-30bp)，大幅低於去年 1Q 同期市場水準 (130-200bp)。

台灣經濟表現樂觀，富邦人壽認為，市場仍朝正向發展。傳產企業處經濟復甦初期，營收及獲利正提升中，而電子業基本面表現仍佳，富邦人壽持續看好國內股市，因此 3 月份實現較少的資本利得。

富邦人壽累計前 3 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 390 億元，總保費收入 (Total Premium) 達 1,312 億元，累計前 2 月續期繳保費收入位居市場第一。3 月份初年度保費收入較去年同期成長 33.6%，預估排名市場第二，主要受投資市場熱絡及本公司商品策略，投資型商品單月較去年同期成長 89.2%，第一季亦較去年同期成長 160.7%。負債成本持續下降，承保面維持良好。

台北富邦銀行部分，3 月稅後純益 16.33 億元，累計稅後純益 49.59 億元，較去年同期成長 20%，主要受惠銀行核心業務存放款動能持續成長，帶動利息淨收益較去年同期成長 5%，以及金融市場操作收益表現亦優於去年；信用卡有效卡數較去年同期成長 19%，帶動簽帳金額年增 16%。截至 3 月底，逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 672.91%，資產品質維持穩健。

富邦產險 3 月稅後純益 5.47 億元，較去年同期成長 35%，累計稅後純益 19.42 億元，年成長 31%，主要受惠於穩健的承保業務表現和優異的投資績效。3 月單月簽單保費 42.14 億，累計前三月保費 124 億元，續居市場龍頭。

富邦證券 3 月稅後純益 5.53 億元，累計稅後純益 17.07 億元，較去年同期大幅成長 907%。今年首季台股量價同步創高，富邦證券經紀與財管業務均較去年同期大幅成長，金融交易業務去年 3 月受疫情負面影響，今年首季則受惠市場行情，獲利較去年同期顯著增加。

此外，富邦金控 3 月 23 日公告公開收購日盛金控條件成就，創下國內首樁「金金併」的歷史里程碑，3 月 30 日完成 53.84% 股權交割，並自當日起日盛金納入富邦金合併報表，未來期盼發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。