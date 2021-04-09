中信金Q1暫居獲利王 4家金控翻倍賺很大

15 家金控獲利已出爐 12 家，其中，中信金 (2891-TW) 首季以 EPS 1.01 元暫居獲利王，而受到資本市場大好帶動，有 4 家金控包括：兆豐金 (2886-TW)、國票金 (2889-TW)、日盛金 (5820-TW)、元大金 (2885-TW) 獲利都比起去年同期大舉翻倍，而開發金 (2883-TW) 更是由虧轉盈。

目前僅剩富邦金、國泰金、華南金獲利尚未出爐，但若以金控雙王在前 2 月 EPS 已達 3.77、2.95 元，中信金首季 EPS 達 1.01 元，等於已有 3 家金控首季每股獲利突破 1 元。

以累計獲利來看，上述三家金控早已突破百億元，元大金、開發金、新光金則是逼近百億元俱樂部。

去年因為疫情，使得各金控獲利基期受到影響，也讓各金控今年首季年成長率都大躍進，其中，兆豐金累計首季稅後純益賺 62.22 億元，年增 223%，累計 EPS 為 0.46 元，暫居最佳進步王。

國票金自結 3 月稅後純益 3.3 億元，單月較去年同期成長 185%，累計第 1 季稅後純益 13.65 億元，更大舉年成長 193%，每股稅後純益 0.47 元，3 月底每股淨值 13.23 元。

日盛金累計首季稅後純益 8.53 億元，年增 182%，累計 EPS 達 0.23 元。

元大金累計第一季稅後純益 94.07 億元，較去年同期大幅成長 120%，EPS 為 0.78 元；獲利大增主因是旗下龍頭券商元大證券 3 月獲利高達 30.04 億元，創下單月歷史新高，元大證券累計第一季獲利 61.34 億元，年成長超過兩倍，挹注金控吞下獲利大補丸。

而開發金累計第 1 季稅後純益達 98.40 億元，不但比起去年同期自結虧損 4.88 億元轉虧為盈，更已達去年全年獲利 126.55 億元的 78%，累積每股純益 0.66 元，也繳出亮眼成績單。