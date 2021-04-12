鋼鐵、造紙紅通通力抗賣壓 台股小漲5點收16859點守住5日線

美股道瓊、標普 500 指數上周五續創歷史新高，激勵台股今 (12) 日早盤漲勢再起，逼近萬七關卡，隨著高檔賣壓出籠，電子股熄火，一度失守 5 日線，但傳產、金融奮力撐盤，鋼鐵、造紙、航運等全面紅通通，終場在多空交戰下，加權指數上漲 5.6 點，收在 16859.7 點，成交值 4204.5 億元。

電子權值股普遍軟腳，台積電翻黑下跌 0.82%，收在 605 點；聯發科早盤站回千元後，賣壓罩頂，跌幅擴大至 3.9%，收在 960 元；台達電、大立光、瑞昱、國巨等同步震盪走跌；聯電、鴻海仍守在平盤之上。

國泰金首季稅後純益 570.3 億元，年成長 143%，EPS 高達 4.32 元，創同期史上新高紀錄，在買盤湧入下，今日股價勁揚逾 3%，達 48.8 元；富邦金同步大漲近 3%，漲勢強勁。台塑四寶中以南亞漲近 4% 最為強勢，台塑則收平盤 103 元。

大量資金轉進傳產族群，其中，貨櫃航運三雄買氣熱絡，長榮 3 月營收年增 1.34 倍，獲外資調升目標價至 70 元，激勵股價亮燈漲停，達 55 元，創逾 24 年新高；陽明今起恢復信用交易，股價勁揚逾 7%，收 46.1 元；萬海同步亮燈漲停，收 64 元。散裝航運股四維航、東森、中航、慧洋 - KY、益航等，也有 3-6% 的漲幅。

鋼鐵族群續受買盤青睞，中鋼即將開出 5 月內銷盤價，挑戰連 11 漲，法人看好歐美需求報復性成長，挹注中鋼獲利成長，提前搶進帶動股價大漲 5.9%，收 29.6 元，創 9 年來新高；下游廠包括燁輝、新鋼、春源等皆亮燈漲停；長榮鋼以 41 元掛牌，上市首日最高衝上 75.5 元，漲幅 84%，大展蜜月行情，終場收 72.5 元。

台灣出口連 9 紅，許多產業報復性訂單對紙箱需求大增，上市造紙類股指數今日飆漲逾 9%，達 413.77 點，創近 31 年新高，永豐餘率先攻上漲停價 34.65 元，寫近 26 年高點，除了正隆收盤漲 9.3% 外，幾乎檔檔亮燈。

面板雙虎 3 月營收繳出亮眼成績，雙雙突破 300 億元大關，寫下近 4 年來新高，激勵股價連日走強，友達今天再挾量攻上漲停板，收 27.05 元；群創同步站上 27 元關卡；彩晶也亮燈漲停，收 18.85 元。