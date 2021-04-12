【日盛投顧】指數回測5日均線

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (16，839 點) 之上，指數早盤開高走低，盤中賣壓湧現回測 5 日均線，尾盤收近平盤位置，終場指數上漲 5.6 點，漲幅 0.03%，收在 16，859.7 點，成交金額為 4，236.84 億元。三大法人合計賣超 81.75 億元：外資賣超 75.29 億元、投信買超 9.19 億元、自營商賣超 15.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：相較前一交易日略減，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 10 日均線 (16，653 點) 附近，壓力為前波高點 (17，016 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 位於超買區，短線呈震盪格局。

3. 櫃買指數盤中一度創新高，5 日均線有撐，跌幅 - 0.39%，收在 212.47 點，下方支撐為 10 日線的 209 點附近，壓力為 216 點附近，KD 位於超買區，留意短線回檔幅度。

4. 台股選股方向可留意半導體、生技、運輸、造紙、鋼鐵、水泥等族群。

結構運輸、鋼鐵、面板、造紙、生技等強勢

1. 造紙：台灣經濟全面正向強勁復甦，紙箱市況熱絡度高，各紙箱廠產能已全數滿載，相關個股如 1905 華紙、1906 寶隆、1907 永豐餘、1909 榮成鎖漲停，而 1904 正隆則有 9% 以上漲幅。

2. 運輸：運價維持高檔，貨櫃船隊如 2603 長榮、2615 萬海鎖漲停，其他如散裝 2601 益航、2612 中航、2617 台航、2637 慧洋 - KY、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、航空 2618 長榮航等皆有 2% 以上漲幅。

3. 面板：由於偏光片、驅動 IC、玻璃等缺料，影響面板產量供給吃緊，加上國際品牌廠庫存水位偏低，帶動面板報價上漲。相關個股如面板廠 2409 友達、3481 群創、偏光板廠 8215 明基材、4960 誠美材等強勢表態。

4. 生技：6547 高端疫苗腸病毒疫苗三期解盲數據達標，開盤即跳空鎖漲停，上櫃生醫股多頭氣勢如虹，如 6472 保瑞、6747 亨泰光、4726 永昕、3176 基亞、4162 智擎等亦強勢攻漲停。

5. 觀盤重點：台股走勢強勢，指數一度破萬七，近期盤面呈漲多拉回震盪格局，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步向上走揚，較有利指數多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、造紙、鋼鐵、水泥等族群。