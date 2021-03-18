iPad Pro傳4月亮相 A14X晶片、Thunderbolt插槽、Mini LED成亮點

據彭博 (Blooberg) 報導，蘋果新款 iPad Pro 可能於 4 月份春季發布會首次亮相，除搭載媲美 M1 的自製晶片外，還配備具有 Thunderbolt 插槽，而大尺寸螢幕機款將採用 Mini LED。

彭博周三 (17 日) 引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 新款 iPad Pro 機型最快將於今年 4 月發布，將搭載由台積電打造的 5 奈米製程 A14X Bionic 晶片，性能媲美 MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 與 Mac mini 的 M1 晶片。

此外，蘋果在測試中裝配 Thunderbolt 的連接器，與目前最新款 Mac 相同。英特爾發表的 Thunderbolt 連接器可充電、連接外接硬體，且與 USB type-C 相比數據傳輸速度也較快。

另一方面，蘋果也正努力將 Mini LED 導入 12.9 吋大尺寸機型的 iPad Pro 中，Mini LED 將能提供比傳統 LCD 面板更好的光感、色彩還原度和對比度。

iPad Pro 發布時間與知名蘋果爆料達人 Jon Prosser 相符，Prosser 周三澄清，今年蘋果春季發表會不是在 3 月 23 日舉行，而是破天荒地選擇在 4 月舉辦。

除了 iPad Pro ，彭博表示，蘋果還計劃於今年年初推出更大面板的 iPad mini 。另外，蘋果還正在開發另一款更薄、更輕針對學生族群的基本款 iPad，預計將於今年稍晚發布。

天風證券分析師郭明錤曾於去年 9 月表示，iPad Pro 將會是第一款採用 Mini LED 的蘋果產品，而日本網站 Mac Otakara 也在 1 月發布報告中表示，應該只會有 12.9 吋的 iPad Pro 搭載 Mini LED。

(本文不開放合作夥伴轉載)