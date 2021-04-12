〈台股盤前〉隨美股創高可望再衝破萬七 留意高檔獲利了結賣壓

台股上周五 (9 日) 早盤成功叩關萬七大關，但獲利了結賣壓湧現，終場下跌 72 點，收在 16854 點，外資終止連 4 買。分析師指出，美股道瓊標普指數上周五齊刷新高，指數今 (12) 日有機會再衝破萬七關卡續創高，但漲多震盪機率增加，留意獲利了結賣壓出籠。

隨著台股軋空秀大戲上演，指數上周震盪盤堅，屢創歷史新高，上周五盤中最高更一度攀升至 17016 點。由於 3 月來融資大增 309 億元，融券減少 39.46 萬張，在「資增券減」趨勢下，法人看好行情可望持續創高。

台積電將於周四 (15 日) 召開法說會，定調第二季半導體產業景氣，而因應全球半導體產能嚴重供不應求，傳出台積電法說會中，將調升今年資本支出至 300-310 億美元。

疫苗開打帶動各行各業報復性成長，近日農業紙箱頻傳缺貨搶箱，中南部紙箱廠已全能生產供貨，據了解，永豐餘、榮成等紙箱大廠，將自 5 月起陸續汰舊換新設備，工廠集中在北部，過渡期每月紙箱產能將出現 300-400 萬平方米缺口，屆時工業紙箱恐將連帶告急。

蘋果有意將下一代 iPhone 螢幕刷新頻率，由目前的 60Hz 翻倍提升至 120Hz 以上，隨著 iPhone 螢幕刷新頻率大幅拉高，對散熱需求大增，現有方案恐不敷使用，雙鴻、尼得科超眾可望藉由散熱效果更好的熱板技術，取代日商，躋身 iPhone 供應鏈。

分析師指出，美股指數多頭格局，台股則是電子、傳產等類股全面性輪動上揚，外資近期延續回補買盤，將挹注盤勢上攻動能，指數有望再突破萬七關卡，電子股仍是盤面主流。

