盤前財經大事搶先讀2021年04月12日

今日操盤前瞻

中國 3 月 M2 貨幣供給量

法說會：新鋼、欣陸、葡萄王、亨泰光

新股掛牌：長榮鋼

Fed 副主席：年底通膨率數字是關鍵 若高於 2% 將納入決策考量

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周五 (9 日) 表示，今年底的通膨數據將是研判通膨上升趨勢是暫時性還是持久現象的關鍵，如果進入 2022 年沒有反轉的趨勢，將須把通膨情勢納入決策考量。閱讀全文...

油價喘息還是走下坡？分析師﹔留意此走勢

在經歷 2021 開年急劇漲勢後，石油價格近期有所喘息，但油價仍可望守住今年迄今的漲幅，倘若守不住，恐怕就麻煩了。閱讀全文...

〈高端腸病毒疫苗〉三期臨床試驗評估指標達陣 疫苗順利解盲

高端疫苗 (6547-TW) 腸病毒 71 疫苗三期臨床試驗，在台灣及越南完成超過 3000 人收案且受試者血清檢體採集及實驗室數據分析後，4 月 10 日完成免疫生成性數據解盲，數據達到台灣法規單位建議標準。閱讀全文...

Micro LED 產能供不應求利晶提前擴產 富采將受惠

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下晶電與中國 LED 顯示屏廠商利亞德，合資成立的利晶微電子，受惠 Micro LED 需求暢旺，產能供不應求，訂單已排至 6 月，將提前啟動擴產計畫，預計 5 月底前月產能將達 8 億 (800kk) 顆，較原先預計的時程提前 7 個月，富采也將因此受惠。閱讀全文...

〈觀察〉居家修繕熱潮夯 美國這檔股票股價創新高成重要指標

美國去年房市交易熱，成屋銷售量增至 564 萬戶，創 2006 年以來新高，居家修繕市場需求強烈，此市場交易活絡狀況，也直接反映在居家修繕產品通路指標家得寶 (Home depot)(HD-US) 股價，近日以每股 319.23 美元創歷史新高，自 3 月 4 日以來波段漲幅更高達 27.22%。閱讀全文...

〈觀察〉新應用銜接報復性消費 被動元件迎 5 年需求榮景

被動元件業者認為，在疫情舒緩後，報復性消費加上新應用帶動，電容、電阻在未來 5 年維持雙位數的年複合成長率，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等業者可望迎來榮景。. 閱讀全文...

〈觀察〉美中角力格局依舊 台 IC 設計繃緊神經迎戰

隨著美中持續角力，雙方關係持續緊張，美商務部再度出手制裁中企，台 IC 設計協力廠不僅出貨受阻，原先投入資源也面臨訂單流失風險，人力規劃也被打亂，提醒台廠接單須將地緣政治納入考量，繃緊神經面對挑戰。閱讀全文...